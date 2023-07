LIVE Italia-Slovenia 1-0 | Nations League volley in DIRETTA | gli azzurri dominano il primo set | 25-13

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-8 La parallela di Urnaut da zona 4. Come ieri l’ha allenatato il ritmo dopo un grandeset 5-7 Out Lavia da zona 4 5-6 Errore al servizio5-5tempo dietro Galassi 4-5 Parallela vincente da seconda linea di Cebulj 4-4 Parallela vincente di Lavia da zona 4 3-4 Ancora Mozic da zona 4 3-3 Mano out Mozic da zona 4 3-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooooooo 2-2 Errore1-2 Mano out Michieletto da zona 4. Bene in difesa gli0-2 Mano out Cebulj da zona 2 0-1 Diagonale vincente di Mozic da zona 4 25-13 Lo chiude Galassi con un altro grandetempo! L’domina ilset: benissimo in battuta e a muro ...