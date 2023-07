LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | scatta la FP1 | tutti in pista per trovare il feeling con le nuove gomme

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 Russell con hard, Hamilton con hard, Verstappen con hard, Leclerc con medie 13.31 Subitoinper sfruttare al massimo i 60 minuti della sessione. Perez conhard, Sainz con medie 13.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!!LA FP1 DEL GP DI!!!!!! 13.27 Condizioni meteo impeccabili a Silverstone. Temperatura di 23°, con asfalto a 40. Valori davvero inusuali per il Northamptonshire. Anche la FP2 sarà in queste condizioni, mentre domani e domenica sarà tutto da valutare. 13.24 Ricordiamo che, da questo weekend, Pirelli porterà le. Una risposta della Casa della P lunga all’aumento delle prestazioni mostrato dalle monoposto...

01:30 [F1] - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e ben trovati con l'appuntamento dedicato alla diretta scritta della prima sessione di prove libere delPremio diBretagna a Silverstone. Debutto per le nuove gomme Pirelli C'è grande curiosità per l'esordio a Silverstone delle nuove coperture rinforzate che secondo Sergio Perez aiuteranno alcune squadre in ...Tre giorni di buon cibo, musicaed esposizione di auto e moto d'epoca. Tutte le informazioni ...fine settimana di divertimenti " Tutte le informazioni CASTIGLIONE OLONA - domenica 9 luglio...... Tiziano Ferro torna finalmente nei principali stadi italiani e ad attendere il ritornodel ...Giorgio - Si terrà sabato 8 luglio in piazza Matteotti (21.30) il primo appuntamento estivo del...

LIVE F1, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: Ferrari per crescere su una pista ostica. Alle 13.30 le FP1 OA Sport

Il primo turno di prove libere da il via ufficiale al GP di Gran Bretagna. Ecco qui la tabella dei tempi LIVE Gran Premio d'Inghilterra - Prove libere 1 07/07/2023 04:30 # Squadra Time Giri Alexander ...F1 GP Gran Bretagna 2023, PL1 - Segui la cronaca live delle libere 1 del weekend di Silverstone in diretta venerdì 7 luglio dalle 13.15. La partenza è alle 13.30 ...