LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | alle 13 30 la FP1 | la Ferrari prova ad avvicinarsi alla Red Bull

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50 Siamo giunti al decimo appuntamento della stagione e ci attende il terzultimo GP prima della pausa estiva. Dopo Silverstone, infatti, si correrà ancora in Ungheria e Belgio. 12.45 Buongiorno e benvenuti a Silverstone! Tra 45 minuti esatti prenderà il via il fine settimana delPremio didi Formula Uno Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP– Numeri e statistiche GPBuongiorno e bentrovatidella prima giornata di prove libere del GP di, round del Mondialedi F1. Sulla pista di ...