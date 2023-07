LIVE Berrettini-De Minaur | Wimbledon 2023 in DIRETTA | si parte | cruciale abbreviare gli scambi

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HALYS (2° MATCH DALLE 12.00) LADI MUSETTI-HURKACZ (SECONDO MATCH DALLE 12.00) 13.10 Persaràil più possibile gli. Questo significa servire bene e, quando possibile cercare la staffilata con il diritto. Più loo si allungherà, più si entrerà nel territorio di caccia prediletto di De. 13:09 Matteo ha bisogno di ritrovare il suo miglior tennis al cospetto di un coriaceo avversario. Servirà dunque unversione 2021 per approdare al terzo turno. Il vincente del match troverà uno tra il tedesco Zverev ed il giapponese Watanuki. 13:04 ...

WIMBLEDON (REGNO UNITO) - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti cercano il pass per gli ottavi di finale, contro Halys e Hurkacz. Matteo, reduce dalla maratona contro Sonego, è impegnato nel secondo turno contro De Minaur. Elisabetta Cocciaretto cerca l'impresa contro Jessica Pegula, numero quattro della classifica Wta. ...Giornata azzurra a Wimbledon, con l'Italia che cala i suoi tre assi quasi in contemporanea. Il primo a scendere in campo è Matteo, impegnato nel secondo turno con l'australiano De Minaur. Più tardi Sinner sfida Halys e Musetti affronta Hurkacz: chi vince vola in ottavi di finale. I Championships sono in diretta su Sky ...Giornata importante per il tennis italiano con tutti i quattro alfieri azzurri rimasti in gara in scena oggi: Sinner, Musetti,(ancora al secondo turno) per gli uomini, Cocciaretto per le ...

LIVE Berrettini-Sonego 6-7, 0-0, Wimbledon 2023 in DIRETTA: si ricomincia oggi dopo la pioggia OA Sport

Il numero otto al mondo affronta il francese Halys. Musetti contro Hurkacz, mentre il romano giocherà contro De Minaur. Cocciaretto a caccia dell'impresa con Jessica Pegula ...Ore 10:50 - Sinner, Berrettini e Musetti in campo. Ci sono anche Djokovic e Alcaraz Saranno tre gli italiani in campo oggi a Wimbledon, oltre agli azzurri c’è attesa per la prosecuzione della sfida tr ...