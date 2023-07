LIVE Berrettini-De Minaur 6-3 6-4 6-4 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | Matteo firma la prestazione d’autore e vola al terzo turno

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HALYS (2° MATCH DALLE 12.00) LADI MUSETTI-HURKACZ (SECONDO MATCH DALLE 12.00) Si chiude dunque qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Vi rimandiamo inoltre ai match di Sinner e Musetti, che sono tuttora in corso sugli altri campi. Prossimo avversario uno tra Alexander Zverev e Yosuke Watanuki, con il tedesco avanti 6-4 3-3 con il qualificato giapponese al momento in cui scriviamo. Numeri di un campione che stiamo ritrovando: 65% con la prima in campo, 88% di punti vinti con essa, 52% con la seconda, 38-29 il rapporto vincenti-gratuiti. L’URLO DI! Ancora a ...