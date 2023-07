(Di venerdì 7 luglio 2023) Gli azzurri di De Giorgi vincono 3-0, top scorer del match Romanò. ROMA - L'laper 3-0 (25-13, 25-22, 25-17) e conquista il pass per ledella Nations League, in programma a Danzica dal 19 al 23 luglio. La vittoria numero 8 consegna agli azzurri di De Giorgi la matema

ROMA " L'Italia fa sua anche la seconda gara della week 3 nelle Filippine, battendo il Canada 3 - 2 (25 - 14, 23 - 25, 25 - 20, 23 - 25, 15 - 9), vittoria numero 7 di questa Volleyball Nations League ...Dopo le quattro vittorie su altrettanti incontri nella pool di Hong Kong e la sconfitta contro il Brasile all'esordio della week 3, ritorna al successo l'femminile che a Bangkokil Canada al tie - break con i parziali di 22 - 25, 25 - 23, 25 - 14, 24 - 26, 15 - 10 . Azzurre che dunque tornano all'ottavo posto e fanno un passo avanti ...Si parte con il piede giusto. L'Italial'Iran in tre set (25 - 19, 25 - 16, 26 - 24) nella prima gara della Pool 3 di Nations League in svolgimento a Rotterdam. Azzurri in partita sin dall'inizio e capaci di tenere duro anche nella ...

L'Italvolley batte la Slovenia e vola alle Finals di VNL Agenzia di ... Italpress

