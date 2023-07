(Di venerdì 7 luglio 2023) Prosegue inil processo dimento della popolazione: l’etàè salita da 45,7a 46,4tra l’inizio del 2020 e l’inizio del 2023. Lo dice l’Istat nel suo rapporto annuale. Il dato emerge nonostante l'elevato numero di decessi di questi ultimi tre, oltre 2 milioni e 150mila, di cui l’89,7 per cento riguardante persone con più di 65. Nel 2022 inoltre...

ROMA " Un Paese dove si nasce sempre di meno , sisempre di più ma senza ricevere l'assistenza adeguata, si assottigliano le file dei lavoratori e si rimane intrappolati nelle condizioni familiari di partenza: quasi un terzo degli adulti a ...La popolazioneIn generale, rileva l'Istat, nel nostro Paese prosegue il processo di invecchiamento della ...6 volte quello delle più povere Donne e lavoro,maglia nera Quello tra donne ...Post di di Francesco Baroni , Country Manager di Gi Group Holding- L'attenzione al tema della crisi demografica nel nostro Paese sembra ritornare ciclicamente ...così la popolazione: ...

L'Italia invecchia sempre di più, l'età media sale a 46 anni Gazzetta del Sud

