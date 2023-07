L’Istat | “L’Italia corre nel primo trimestre 2023” Aumenta l’occupazione ma è emergenza demografica

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’economia italianae conferma nell’anno in corso la crescita del Pil ma c’è un problema di natalità che induce a prevedere la media di 160 mila cittadini in meno ogni anno fino al 2050. Lo ha dettopresentando il rapporto sul Paese. Un documento che certifica l’aumento degli investimenti fissi lordi, mentre la domanda estera netta ha fornito un contributo negativo. Il numero di occupati è cresciuto del 2,4 per cento (+545mila unità) facendo registrare un aumento di molto superiore rispetto a quello osservato nel 2021 (+0,7 per cento pari a 167mila unità). Questo aumento ha pienamente compensato il crollo occupazionale registrato nel 2020 riportando nuovamenteai livelli del 2019. Per quanto riguardagiovanile (25-34 anni) risultano occupati nel 2022 quasi 8 giovani su 10 nel ...