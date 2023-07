L’Intelligenza Artificiale guida i chirurghi leggendo Dna in diretta e rivoluziona l’analisi dei tumori cerebrali in sala operatoria

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un innovativo strumento chiamato Charm, sviluppato da un gruppo di ricercato dalla prestigiosa Scuola di Medicina di Harvard, sta aprendo nuove prospettive nel campo della chirurgia cerebrale. Charm sfrutta l'Intelligenzaper decodificare il DNA deial cervello in tempo reale, fornendo unapreziosa aidurante l'intervento. Questo approccio pionieristico consente di personalizzare i trattamenti in base alle specifiche caratteristiche di ciascun tumore, avvicinando la medicina all'obiettivo di offrire cure su misura per i pazienti affetti da questa patologia. L'articolo .