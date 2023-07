Lindsey Shaw confessa per quale drammatico motivo è stata licenziata da Pretty Little Liars

(Di venerdì 7 luglio 2023)una delle interpreti più apprezzate di. Il suo personaggio, Paige McCullers, una delle ex fidanzate di Emily Fields, sebbene non fosse fra i protagonisti principali, ha fatto parte del cast di tutte le stagioni, salvo la sesta. Di recente, nel corso di un’intervista l’attrice hato di esseredalla serie televisiva tratta dai libri Giovani, carine e bugiarde, di Sara Shepard perché troppo magra. La, che è rimasta riconoscente a tutta la produzione diper la delicatezza con cui tutti hanno affrontato i suoi problemi di salute, ha spiegato quanto le era accaduto in passato. Questo ...

Un racconto inedito e sconvolgente quello fatto danelle ultime ore. L'attrice è conosciuta al grande pubblico per i suoi ruoli in Ned " scuola di sopravvivenza e Pretty Little Liars . Nel teen drama Freeform , in particolare, ha ...Quasi 10 anni dopo,si è sentita pronta a dire tutta la verità sul suo licenziamento da Pretty Little Liars . L'attrice, che nella serie teen mistery interpretava il personaggio ricorrente di Paige McCullers ...E lei mi ha detto: 'Allora ti lasciamo andare' ", ha ricordato. " Mi ha detto: 'Non è per la tua recitazione, ma hai qualcuno con cui parlare'. E io: 'No'. E lei: 'Beh, trova qualcuno' e 'Ma ...

