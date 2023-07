L' impresa di Ivana Di Martino | raggiunto Capo Nord | la destinazione di ' In Extremis - Last Run Against Climate Change'

... sono arrivata all'estremità del nostro continente compiendo unaestrema per ricordare a tutti noi che siamo in una situazione climatica e ambientale estrema - ha commentatoDi Martino .È possibile rivivere l'sui profili social diDi Martino e qui: https://inextremis.ivanadimartino.com/ La causa ambientale è solo l'ultima in ordine cronologico, non di certo la meno ..."Ognimi serve a trovare una me stessa più forte e a raggiungere obiettivi che sembravano impossibili", commentaDi Martino. "La corsa è l'unica cosa che mi fa sentire libera, forte e ...

Alle ore 15 l’ultrarunner Ivana Di Martino ha raggiunto la sfera di Capo Nord, la destinazione di “In Extremis – Last Run Against Climate Change”, l’impresa sportiva, patrocinata dal Comune di Milano, ...Si conclude così In Extremis – Last Run Against Climate Change, l’impresa sportiva, patrocinata dal Comune di Milano, contro il cambiamento climatico ...