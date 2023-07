L' illusione elettrica e le alternative reali

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’obiettivo «zero emissioni» entro il 2035 è una chimera. Lo dice la Corte dei Conti europea, analizzando la politica Ue sulle batterie. Ma altre soluzioni sono possibili, e proprio in Italia. Ce lo chiede l’Europa. O, meglio, ce lo chiedeva l’Europa. Bruxelles, infatti, rischia di restare indietro nella corsa per diventare una superpotenza mondiale nel campo delle auto elettriche. Il raggiungimento dell’obiettivo di zero emissioni entro il 2035, sulla carta fondamentale, è a oggi una chimera. Ad affermarlo non sono anti-europeisti o esagitati complottisti, ma la Corte dei conti europea che ha analizzato la politica industriale sponsorizzata dall’Ue in fatto di batterie. Uno dei punti chiave su cui si giocherà la politica economica energetica comunitaria. Per due motivi. Primo: quasi un’auto nuova su cinque immatricolata in Europa a partire già dal 2021 è un’...