Il premier cinese Liha incontrato nella Grande sala del popolo il segretario al Tesoro americano Janetin visita a Pechino. 'Dopo un periodo di legami difficili, nel momento del suo arrivo al nostro ...... Janet. "Ieri, quando e' scesa dall'aereo, abbiamo visto un arcobaleno" su Pechino, ha detto Li. "Penso che cio' valga anche per le relazioni tra Cina e Stati Uniti", "possiamo vedere un ..., che ha dichiarato nel contesto di un incontro con il primo ministro cinese, Li, ha affermato: "Vogliamo una competizione economica sana, non la legge del piu' forte, con un insieme di ...

Yellen, reagiremo a pratiche sleali della Cina.

La segretaria al tesoro statunitense Janet Yellen in visita in Cina, un turco di origine curda condannato a quattro anni e mezzo di prigione in Svezia, il mese di giugno è stato il più caldo da quando ...Dall’andamento del mercato del lavoro americano potrebbero arrivare indicazioni sulle prossime mosse della Fed. Intanto Yellen in Cina lancia l’allarme per il rischio “decoupling” e si prepara a incon ...