...Li Qiang incontrando nella Grande sala del popolo il segretario al Tesoro americano Janet. ... abbiamo visto un arcobaleno", ha aggiunto Li, collegandosi alla foto diventata viralesocial in ...è il secondo funzionario di alto livello dell'amministrazione Biden in visita in Cina, dopo ...però si difende e attraverso il ministero del Commercio dichiara che le recenti restrizioni...approfondimento Usa, Janetin missione in Cina: temi e incontri in agenda Pechino scontenta ... invece, le attese sono, tra l'altro, di manifestazione del malumorevari piani decisi dall'...

Li a Yellen, 'sui rapporti Cina-Usa vediamo un arcobaleno' - Nord ... Agenzia ANSA

Roma, 7 lug. (askanews) - La segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen è a Pechino per un viaggio di quattro giorni volto a trovare un terreno comune tra Stati Uniti e Cina, mentre le tensioni ec ...Sulle relazioni tra Cina e Usa "vediamo un arcobaleno", ha detto il premier Li Qiang incontrando nella Grande sala del popolo il segretario al Tesoro americano Janet Yellen. (ANSA) ...