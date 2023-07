L' ho interrogato | sono certo che non ha commesso reati | La Russa parla del figlio

(Di venerdì 7 luglio 2023) Leonardo Apache La19enne del presidente del Senato, Ignazio La, è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale. L'iscrizione nel registro degli indagati è scattata dopo che agli inquirenti è arrivata nei giorni scorsi la denuncia di una ragazza di 22 anni che ha raccontato di avere incontrato Lail 18 maggio in una discoteca milanese. Stando alla sua versione, i due avrebbero bevuto insieme un paio di drink, poi il ‘buio' fino al risveglio, la mattina dopo, intorno a mezzogiorno nella casa di famiglia del giovane, in «stato confusionale, nuda nel letto con accanto Leonardo Apache La», anche lui nudo, e la percezione di aver subito un abuso a cui avrebbe partecipato anche un amico di lui. Sulla vicenda riferita dal Corriere della Sera è arrivato ...

La difesa del presidente del Senato "Dopo averlo a lungoho la certezza che mio figlio ... Una sostanza che lo stesso Leonardocerto non ha mai consumato in vita sua". La seconda carica ...Ora, sul caso, arrivano anche le parole di Ignazio La Russa: 'Dopo averlo a lungoho la ... Una sostanza che lo stesso Leonardocerto non ha mai consumato in vita sua', ha aggiunto il ..."Dopo averlo a lungoho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente ... Una sostanza che lo stesso Leonardocerto non ha mai consumato in vita sua". "...

Il presidente del Senato interviene in merito alla notizia di un'inchiesta della Procura di Milano a carico del terzogenito denunciato per violenza sessuale da una 22enne ex compagna di scuola ...