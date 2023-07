L' ex portiere della Juve van der Sar ha avuto un' emorragia cerebrale

(Di venerdì 7 luglio 2023) AGI - L'ex calciatore olandese Edwin van der Sar, 53 anni, giàdell'Ajax entus, è stato ricoverato in terapia intensiva per una. Lo ha reso noto l'Ajax, club di cui è stato anche dirigente. Le sue condizioni sono definite stabili.

Van der Sar è ricoverato in un ospedale in Croazia per un'emorragia al cervello . L'exJuventus fino a pochi mesi fa era l'ad dell'Ajax salvo poi dimettersi dal

Paura per Edwin Van der Sar. L'ex portiere di Juventus e Manchester United nelle scorse ore è stato vittima di un'emorragia celebrale che lo ha costretto all'immediato ricovero ...