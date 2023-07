L’ex portiere della Juve Edwin van der Sar in terapia intensiva per un’emorragia cerebrale

(Di venerdì 7 luglio 2023)ntus e del Manchester Unitedvan der Sar ha avutoe attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di. Le sue condizioni sono definitive “stabili” dall’Ajax, club dove attualmentenazionale olandese ricopre l’incarico di direttore generale. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dalla società “quando ci saranno informazioni più concrete”, si legge in una nota dei Lancieri nella quale si specifica che “tutti all’Ajax augurano auna pronta guarigione. I nostri pensieri sono con te”. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

