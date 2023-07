L' Eurovision Song Contest 2024 si terrà a Malmö | in Svezia

(Di venerdì 7 luglio 2023) La serata finale del 68/osisabato 11 maggio allaArena, città a sud della, con le semifinali all'inizio della stessa settimana martedì 7 maggio e giovedì 9 maggio. SVT organizzerà la competizione del prossimo anno dopo la storica vittoria di Loreen a Liverpool all'inizio di quest'anno con il brano Tattoo, diventando la prima donna a vincere due volte la manifestazione e vedendo laeguagliare il record dell'Irlanda con 7 vittorie in totale.occupa un posto speciale nella storia del Concorso, avendolo ospitato con successo prima nel 1992 e poi nel 2013, dopo l'ultima vittoria di Loreen. Diventerà la terza città ad ospitare il più grande evento musicale del mondo per un totale di tre volte.

La città di Malmö è stata selezionata dall'Host Broadcaster SVT e dall'EBU per ospitare il 68°Contest nel maggio 2024. SVT organizzerà la manifestazione del prossimo anno dopo la storica vittoria, lo scorso mese di maggio, di Loreen a Liverpool con la canzone "Tattoo" . Storica ...Sarà la città di Malmö, nel Sud della Svezia, a ospitare la 68° edizione dell'Contest . La finale della prossima edizione della kermesse si svolgerà sabato 11 maggio alla Malmö Arena, mentre le le semifinali avranno luogo martedì 7 maggio e giovedì 9 maggio.

Malmö ospiterà l'Eurovision Song Contest 2024 Agenzia ANSA

Il supervisore esecutivo dell'Eurovision Song Contest, Martin Österdahl, ha accolto con gioia la notizia: "L'EBU è entusiasta che Malmö sia stata selezionata come città ospitante per l'Eurovision Song ...