Letizia di Spagna | sua figlia Leonor ruba l’abito a pois di Kate Middleton

Leggi su dilei

(Di venerdì 7 luglio 2023) È il momento di, lamaggiore didie Felipe, che insieme ai genitori ha visitato per la prima volta l’Accademia militare di Saragozza dove entrerà il prossimo 17 agosto. La Principessa delle Asturie, che indossa un completo a, sembra la copia di. Solo che per il suo look ha speso molto meno della metà.è tornata a casa dal Galles dove ha appena terminato il secondo anno in un college prestigioso. Ed è stata subito protagonista di una serie di eventi per la Monarchia. Prima con la sorella Sofia dove ha indossato un look vitaminico, poi per la consegna dei Premi Principessa Giorona dove sua mammadiha indossato un magnifico abito da sera di H&M ...