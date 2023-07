L' estate romana sotto la lente dell' Anac | Possibili incompatibilità su un bando da 40 mila euro

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 luglio 2023) Può far parte di una commissione che assegna viarisorse pubbliche il convivente di chi quei fondi se li aggiudica? La domanda è retorica, la risposta scontata: no. Lo dice la legge. Eppure a Roma nel ricco, approfittando’informalità,’insussistenza di rapporti giuridici potrebbe essere successo proprio qualcosa del genere. Lo denuncia il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia Stefano Erbaggi. All’internoa commissione di valutazionee proposte era stato inserito Paolo Ruffini, 62 anni, funzionario esperto del dipartimento Cultura del Campidoglio. Come gli altri commissari Ruffini ha dichiarato l’insussistenza “di situazioni die conflitto di ...