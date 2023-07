L’Espressionismo si trasforma in sguardo realista e acutamente analitico nelle opere di Pier Luigi Puccini

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nel momento in cui un artista sceglie di rapportarsi in maniera diretta con la contemporaneità e tutti i suoi risvolti, tende spesso a orientarsi verso uno stile pittorico fortemente figurativo in cui poter introdurre le proprie riflessioni e considerazioni in virtù di immagini dirette, aderenti alla realtà osservata e fortemente evocative nei confronti di pensieri e sensazioni dei personaggi o dei luoghi descritti. L’artista di cui vi racconterò oggi invece, pur rimanendo nell’ambito figurativo, sceglie uno stile inusuale per dare il suo punto di vista su tutto ciò che lo circonda, a volte soffermando la sua attenzione su quanto normalmente sfugge o viene guardato solo distrattamente, altre mettendo in evidenza quelle sensazioni positive che giungono nel momento in cui ci si lascia andare alla bellezza della spontaneità e della semplicità del vivere. Quando cominciarono a emergere le ...