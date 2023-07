L' eleganza è di casa | anche sotto l' ombrellone Per l' Estate 2023 le It Bags da sfoggiare sulla sabbia non rinunciano a loghi e monogram

Leggi su iodonna

(Di venerdì 7 luglio 2023) Si è detto e ripetuto spesse volte che la borsa giusta ha il potere di trasformarsi nella compagna d’avventura inseparabile di ogni donna. In questa affermazione un fondo di verità ci deve essere, vista l’importanza ricoperta dalla ricerca delle perfette borse da spiaggia. Per questa stagione le classiche Itestive in paglia, rafia o spugna si arricchiscono di un elemento contrario all’estetica del quiet luxury: il logo. In primo piano, visibile e riconoscibile, in solitaria o ripetuto su stampeche non passano inosservate, due semplici lettere intrecciate sono in grado di elevarela più semplice delle silhouette. ...