Lecco in Serie B | Reggina no Siena non ammesso in C

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – Ilè statoinB, lae ilfuori rispettivamente dalla B e dalla C. E' in sintesi la decisione del Consiglio federale della Figc riunitosi oggi per esaminare tra l'altro anche i casi delle squadre che avevano presentato richieste di iscrizione ai campionati professionistici incomplete o carenti. Le società escluse hanno ora 48 ore di tempo per presentare un nuovo ricorso al Collegio di garanzia dello Sport. "La? Le norme sono chiare, c'è la specificità di una legge riconosciuta dallo Stato che pone in capo alla Federazione unadi oneri legati ai controlli e questo è inderogabile. E' vero che esiste una decisione da parte di un Tribunale dello Stato che ha concesso, su richiesta della società, la possibilità ...

Le decisioni del Consiglio della Figc Ilè stato ammesso inB, la Reggina e il Siena fuori rispettivamente dalla B e dalla C. E' in sintesi la decisione del Consiglio federale della Figc riunitosi oggi per esaminare tra l'altro ...Roma, 7 lug. Il Consiglio della Federcalcio ha ammesso nella sua seduta di oggi ilal prossimo campionato diB. Reggina e Siena fuori rispettivamente dalla B e dalla C. Ora ci sono 48 ore per fare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport con possibile udienza il 20 - ...Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale che ha respinto il ricorso di Regina e Siena, e accolto invece quello delper l'ammissione inB. "...

Di Paolo Ficara – Lecco ammesso in Serie B, Reggina no. Il Consiglio Federale ha perdonato il ritardo – di qualche ora – dei lombardi, per la presentazione dello stadio… Leggi ...Il Consiglio federale della Figc, presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali, ha deciso di ammettere il Lecco in Serie B mentre ha respinto i ricorsi di Reggina e Siena ...