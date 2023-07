... si presenterà in ogni sede opportuna per difendere le sue ragioni e vedere il suoin Serie B. "Altrimenti mollo tutto e buttiamo tutto a mare" , parola di Di. Un termine perentorio non ...Diaveva trovato così un accordo per far disputare le partite in casa delall' Euganeo di Padova (anche perché, come ha spiegato il presidente, fare un impianto nuovo sarebbe stato ......, che ha vinto i playoff sul Foggia, gode delle simpatie di gran parte del mondo sportivo e della stampa nazionale. 'Io il campionato l'ho vinto' continua a tuonare il presidente Paolo Di. ...

Lecco, Di Nunno esulta: “Fatta giustizia. Siamo in B e nessuno ce la toglierà” ItaSportPress

Il Consiglio Federale della Figc riunitosi questa mattina ha accolto il ricorso presentato dalla società LECCO – Lecco in serie B. Il Consiglio Federale della Figc, riunitosi questa mattina, ha accolt ...Sospiro di sollievo per il Lecco, ammesso al prossimo campionato di Serie B. La Reggina viene rifiutata ma Saladini potrebbe far ricorso al Coni.