Lecco ammesso in Serie B | respinti i ricorsi di Reggina e Siena

Presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione infrastrutture, Il Consiglio ha deciso di ammettere in serie B il Lecco e respingere, invece, i ricorsi di Reggina e Siena. Niente da fare per il club amaranto a cui è stato bocciato il ricorso per i mancati pagamenti, quindi, ma buone notizie per il Lecco al prossimo torneo. Il problema dello stadio e al ...Nella giornata di venerdì 7 luglio è arrivata la decisione del Consiglio Federale: il Lecco è stato ammesso al prossimo campionato di Serie B, esclusa invece la Reggina. Bocciato anche il ricorso del Siena, fuori dalla Serie C. Il club calabrese e quello toscano potranno presentare ...

Serie B, ammesso il Lecco, bocciata la Reggina. Siena, niente C: entra l'Atalanta U23 La Gazzetta dello Sport

La Calcio Lecco è in Serie B. Un'ovvietà, dovremmo scrivere, dopo avere visto i blucelesti conquistarla sul campo vincendo i play-off. Ma, come noto, l'incompleta documentazione consegnata in fase di ...Lecco in Serie B. È il verdetto del Consiglio federale della Figc che ha ammesso la società nel campionato cadetto di calcio.