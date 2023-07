Lecco ammesso in Serie B | decisiva la FIGC | sarà cadetteria!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una doppia vittoria da festeggiare al meglio delle proprie possibilità. Dopo aver sconfitto il Foggia nella finale playoff dellaC diventando la quarta squadra a essere promossa nel torneo cadetto del prossimo anno, la società bluceleste è dovuta passare dalla burocrazia per confermare la sua partecipazione alla cadetteria che verrà. L’intricata questione della scelta dello stadio (il Rigamonti-Ceppi farà dei lavori per superare l’omologazione) aveva quasi estromesso il club lombardo che oggi ha vinto il ricorso in sede di Consiglio Federale della. Ilè ufficialmenteinB.inB: ecco il comunicato del club “Si comunica che, acquisiti i pareri della Covisoc e della Commissione Criteri ...