Lecco ammesso in B | respinti i ricorsi di Reggina e Siena

(Di venerdì 7 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Federale della Figc, presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali, ha deciso di ammettere ilin Serie B, mentre ha respinto le richieste di, sempre per la B, eper la Serie C. Ididovranno essere presentati entro 48 ore al Collegio di Garanzia dello sport. Accolte, quindi, le motivazioni del club lombardo che si era visto respingere in un primo momento l'iscrizione alla Serie B.– foto Image – (ITALPRESS).

