Lecco ammesso in B | respinti i ricorsi di Reggina e Siena

(Di venerdì 7 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Federale della Figc, presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali, ha deciso di ammettere il Lecco in Serie B, mentre ha respinto le richieste di Reggina, sempre per la B, e Siena per la Serie C. I ricorsi di Reggina e Siena dovranno essere presentati entro 48 ore al Collegio di Garanzia dello sport. Accolte, quindi, le motivazioni del club lombardo che si era visto respingere in un primo momento l'iscrizione alla Serie B.

Le decisioni del Consiglio della Figc Il Lecco è stato ammesso in Serie B, la Reggina e il Siena fuori rispettivamente dalla B e dalla C. E' in sintesi la decisione del Consiglio federale della Figc riunitosi oggi per esaminare tra l'altro le domande di iscrizione. ROMA - Il Consiglio Federale della Figc, presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali, ha deciso di ammettere il Lecco in Serie B, mentre ha respinto le richieste di Reggina, sempre per la B, e Siena per la Serie C. I ricorsi di Reggina e Siena dovranno essere presentati entro 48 ore al Collegio di Garanzia. Il Lecco dal canto suo ha ribadito l'impossibilità, visto lo slittamento dei playoff di Serie C, di avere i tempi tecnici per reperire tutta la documentazione.

Il Consiglio Federale ha riammesso la società lombarda, temporaneamente esclusa nei giorni scorsi in seguito alle criticità rilevate dalla Covisoc in merito alla domanda di iscrizione al campionato. Il Consiglio Federale della Figc ha deciso: Lecco ammesso al prossimo campionato di B mentre bocciato il ricorso della Reggina. In Serie C fuori il Siena. La squadra calabrese e quella toscana hanno 48 ore per presentare ricorso al Collegio di Garanzia.