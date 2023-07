Lecce | i convocati per il ritiro | la scelta su Hjulmand

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilha comunicato la lista deiper il raduno estivo che inizierà il prossimo 12 luglio. I dettagli Di seguito il comunicato ufficiale del. COMUNICATO – L’U.S., in vista della ripresa dell’attività ufficiale per la Stagione Sportiva 2023/2024, comunica la lista dei giocatoriin sede per mercoledì 12 luglio. Il gruppo dei calciatori sosterrà le visite mediche, presso il Centro BioLab di Cutrofiano, nei due giorni precedenti. Il 12 luglio, nel pomeriggio, sono in programma i test da campo all’Acaya Golf Resort & SPA. Nei giorni 13, 14 e 15 luglio, la squadra effettuerà delle sedute d’allenamento presso lAcaya Golf Resort & SPA. La mattina di domenica 16 luglio staff tecnico e calciatori si trasferiranno a Folgaria, sede del...

Lecce, i convocati per il ritiro. Maleh rinuncia alle vacanze Pianetalecce

