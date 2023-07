Le vampate | le sudorazioni | quel rossore sulle guance che fa sembrare Heide senza mai aver desiderato di esserlo E poi difficoltà di concentrazione | perdita di memoria | irritabilità In ufficio questi doni della menopausa e degli ormoni che cambiano possono diventare dei veri e propri nemici Come combatterli

Leggi su iodonna

(Di venerdì 7 luglio 2023) Laalla fine non sarebbe poi così pesante, malo che la precede… E i suoi sintomi, non dolorosi magari, ma sicuramente invalidanti. Le, leche faHeidimai. E poi ci sono certi cambiamenti, che non si vedono, ma che rendono laancora più dura alla scrivania:didi. Inche ...