Le scoprono tumore alla lingua e alla mammella | 10 ore di operazione | intervento da record

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dieci ore in sala operatoria al San Gerardo di Monza, due interventi sincroni, uno dietro l’altro senza svegliare la paziente, per altrettante neoplasie maligne. La storia della paziente, una donna di 66 anni, risalefine del mese febbraio quando si presenta presso gli ambulatori di Chirurgia maxillo facciale per la presenza di una neoformazione ...