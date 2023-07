Le preoccupazioni dietro alle cluster munitions che vuole l’Ucraina

Leggi su formiche

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo alcuni giorni di incertezza, il Washington Post da la conferma: il governo guidato da Joe Biden ha deciso per l’invio a Kiev delle tanto discusse, con l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare in serata. Mentre soffrono la relativa carenza di altri tipi di ordigni e munizionamenti, gli arsenali Usa dispongono in abbondanza di questo tipo di strumento bellico (e in particolare della loro versione specifica per obici da 155mm, anche se gli Ucraini avrebbero chiesto di essere dotati anche della versione per Himars), con alcuni lotti che dovrebbero presto essere dismessi a causa del superamento della “data di scadenza”. E mentre Kiev insiste nel richiederle a gran voce, l’amministrazione Biden ha continuato fino ad ora a negarne l’invio, preoccupato per le possibili conseguenze di medio e lungo termine derivanti dall’utilizzo di ...