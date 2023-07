Le istituzioni unite per la crescita del Sistema Mare italiano

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora ha incontrato il ministro per le politiche delNello Musumeci per confrontarsi sulle progettualità 2023 – 2025 che ilcamerale, attraverso il suo braccio operativo Assonautica Italiana, l’Osservatorio nazionale Ossere il Blue Forum Italia Network, vuole mettere in campo sull’Economia del. Il: la leadership del nostro Paese nel contesto euro-mediterraneo Tra queste: la prima indagine nell’Unione Europa rivolta agli utenti delitaliani in collaborazione con IOC-UNESCO, gli Stati Generali delle Camere di Commercio Euro-Mediterranee, con particolare riferimento all’armonizzazione nell’osservazione dei ...