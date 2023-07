Le acque italiane sono eccellenti quasi tutte

Leggi su fmag

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dei 5.300 chilometri di lunghezza di aree marine adibite alla balneazione che compongono la costa italiana, 5.000 chilometri posritenersi. Il bel risultato, volendo anche superiore alle aspettative, è il frutto dei risultati del monitoraggio condotto dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. Lo studio I dati diffusi in queste orefrutto delle analisi microbiologiche condotte nel corso del periodo 2019/22. Solo nel 2022stati più di trentamila i campionamenti effettuati in Italia, soprattutto dalle agenzie ambientali, per valutare (da un punto di vista sanitario) la qualità delledi balneazione. Non solo di mare ma anche di lago e in alcuni (sporadici) casi di fiume.escluse le aree che per i più svariati motivi non ...