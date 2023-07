Lavoriamo alla ricollocazione | incendio in Rsa | parla l' assessore Bertolé

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) "Stiamo lavorando per preparare ladelle persone in codice verde che riteniamo possano essere già dimesse tra non molto. Chi potrà rientrerà in questa struttura, altri in quelle convenzionate". Lo ha detto l'al Welfare e Politiche sociali, Lamberto, fuori dCasa di riposo per coniugi di Milano, dove unha causato la morte di sei persone. "Stiamo avvisando tempestivamente tutti i famigliari". La struttura, di proprietà del comune ma gestita in convenzione da un ente, non è stata completamente evacuata in quanto le fiamme e il fumo hanno interessato solo un'ala.