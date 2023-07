Lautaro Martinez osserva il mercato e intanto scala tutte le gerarchie dell’Inter

(Di venerdì 7 luglio 2023)si appresta a iniziare la sesta stagione con la maglia. Con uno status completamente diverso nella rosa nerazzurra, grazie anche al. RIFONDAZIONE IN CORSO – L’estate 2023 sta portando grandi, grandissimi cambiamenti in casa Inter. Che di riflesso hanno effetto anche su, attuale numero 10. L’ultimo “superstite” dello zoccolo duro che ha rappresentato gli ultimi cinque (se non di più) anni nerazzurri. Nell’arco di una settimana, infatti, l’Inter ha salutato alcuni dei suoi leader storici. Nell’ordine: Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic e (forse?) Samir Handanovic. Una serie di addii che cambiano il ruolo dinella rosa nerazzurra. MERE STATISTICHE – ...

Commenta per primo Tutto pronto per la ripartenza in casa Inter . Il club nerazzurro si appresta a vivere la stagione 2023 - 24 , quella in cuie compagni daranno l'assalto allo Scudetto mancato nelle ultime due annate. Il primo giorno di scuola sarà mercoledì 12 luglio quando alle ore 18 , presso l'Inter HQ, ci sarà la ...Il valzer delle punte monopolizza il mercato delle big di Serie A: il ritorno di Lukaku all'Inter aprirebbe all'effetto domino con Vlahovic, Dybala ecoinvoltiDusan Vlahovic non è incedibile per la Juventus è questo non è più un mistero. Il club bianconero e il nuovo responsabile dell'area tecnica Giuntoli ascolteranno eventuali ...C'è, ma ci sono anche altri giocatori che hanno dimostrato quel senso di attaccamento.' A livello di mercato sono arrivati Thuram e Frattesi: ' Siamo felici che ci abbiano scelto, ...

VIDEO / Anche Lautaro Martinez si allena in vista della ripresa con l’Inter fcinter1908

L'attaccante nerazzurro, ancora in vacanza, non vuole farsi trovare impreparato dal punto di vista fisico in vista del ritorno a Milano. (da lautaromartinez Instagram) ...L'attaccante nerazzurro, ancora in vacanza, non vuole farsi trovare impreparato dal punto di vista fisico in vista del ritorno a Milano. (da lautaromartinez Instagram) ...