Latte Make Up | il trucco abbronzato dell’estate 2023 che si ispira al cafè au lait

(Di venerdì 7 luglio 2023) Su TikTok ha raggiunto quasi 40 milioni di visualizzazioni: ilUp è l’ultima tendenza social ad aver conquistato star e appassionati. Un look caldo e cremoso, proprio come una tazza didecorata con spruzzate di cacao e cannella. Gli elementi chiave delUp, infatti, sono i toni caldi della terra e il bronzo, da portare sfumato sugli occhi e sugli zigomi. Accantonata la Vanilla Girl Aesthetic, dunque, la nuova tendenza di TikTok gioca con colori caldi e intensi, adatti a creare un look. Una palette cromatica molto precisa, che ricorda le sfumature del caffel, cui si. Ad arricchire ilUp, infatti, sono tonalità caramello e nocciola, vaniglia e crema. Una ...

... questo accordo è più caldo e avvolgente , non a caso è amato anche in inverno, ed è potenziato poi da altre note 'come frangipane e tiarè ma anche da tocchi fruttati di cocco e il suo, o anche ...up, il nuovo trend beauty nei toni cappuccino Zigomi ben definiti, ombretto sfumato e labbra glossy. La nuova ossessione beauty ricorda i colori morbidi e avvolgenti delmacchiato ed ...D irettamente dai social, c'è una nuova tendenza beauty che sta spopolando. Si tratta del- up . Un beauty look ispirato al, o meglio, al caffè e. La sua particolarità è quella di essere realizzato con tinte ultra luminose e bronzate che lo rendono perfetto per l'...

Latte Make-up: il nuovo trend di TikTok perfetto per l'estate Cliomakeup

Latte make-up, 30 second smokey eye, barbiecore e mermaidcore: ecco il test sulle tendenze make-up dell'estate 2023.