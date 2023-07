L’atlantismo convinto e l’arte della mediazione La politica di Forlani vista da Ciocchetti

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dal 1990, prima del tracollo di Tangentopoli, si definisce “unano”. Luciano, deputato di Fratelli d’Italia ma visceralmente democristiano, l’ex segretarioDc Arnaldo, lo conosceva bene. Lo chiama “il segretario”. Perché questo è stato, prima di tutto, l’ex presidente del Consiglio per chi ha avuto la capacità di seguirne il messaggio. “Un galantuomo, che ha sempre anteposto il bene dell’Italia a qualsiasi interesse particolare”. Qual è stato secondo lei il tratto peculiare dell’azionedello scomparso segretarioDc? Molti muovevano al’accusa di non essere capace di decidere. In realtà, è stato capace di decidere per il meglio, nell’interesse dell’Italia dimostrando sempre una grande capacità di ...

... sempre." È vero che il grande genovese è stato un...che gli atlantisti in qualche modo potevano essere compromessi perché'...in qualche modo potevano essere compromessi perché...... il Pd non ha abbracciato'ambiguità di Conte sulla guerra di Putin, ma ha lasciato intendere chefilo - Kiev è sofferto e poco. In via di lenta dissolvenza, appunto. Subito ...'Io sonoche c'è un punto di dignità sotto il quale non ... poi, le parole del premier Mario Draghi sue ... Draghi Mario Draghi premier nel 2023 'La questione'ha sciolta Draghi ...