(Di venerdì 7 luglio 2023)– Nel corso della giornata di giovedì 6 luglio, i poliziotti della Squadra Volante della Questura, insieme ai colleghi della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno realizzato un servizio straordinario di controllo che ha interessato la zona del Lungomare, Via del Lido e le principali arterie di accesso alla città, in occasione della festività. Nel corso delle attività sono state identificate 144 persone, più di 84 veicoli e sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Molti i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, comprese le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, in regime di detenzione domiciliare e gravate da obblighi di natura giudiziaria. L’attività di controllo del territorio, anche in ragione della particolare affluenza ...

La popstar non si è fatta irretire dallabattente e ha dato il via al suo tour mondiale. L'... Poi, Americae Stati Uniti.... "Duo Libertango", un'esperienza di musicae barocca. Il ritrovo è presso il parcheggio dell'...Lungolago di Cannobio avrà luogo lo spettacolo "Magic Comedy - Magia itinerante" In caso di...Come fu a San Siro nel 2007, quando erano in 70mila sotto la. Come fu a Taormina nel 2014. ... per proseguire in Europa, Americae Stati Uniti. Mentre il nuovo disco è in lavorazione. E ...

Latina, pioggia di multe durante la festa patronale Il Faro online

L'andamento meteorologico degli ultimi mesi caratterizzato da abbondanti ed incessanti piogge sta compromettendo il raccolto del comparto vitivinicolo. A lanciare l'allarme è la Vinea di Offida (Ascol ...Annuncio vendita Mercedes-Benz GLA suv 250 e EQ-Power Automatic Sport Plus usata del 2020 a Latina nella sezione Auto usate di Automoto.it ...