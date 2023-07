Landini fa il barricadero e attacca Meloni | “Dal governo solo una finta”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 luglio 2023) Per il segretario della Cgil il dialogo con ilè «finto». Su queste basi, secondo Maurizio, il confronto è inutile. Ecco le sue parole testuali pronunciate in onda ad Agorà Estate su Rai 3: «Ilpensa di rispondere alla sua maggioranza, i confronti che finora ci sono stati sono finti, non c'è una vera discussione. Come sindacati abbiamo avanzato alcune richieste, sulla riforma delle pensioni, quella fiscale, sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro». Poi se l'attacco alla ministra del Lavoro: «Gli incontri con la Calderone? Sono finti, se vengo a discutere di pensioni e tu non mi dici quante risorse ci vuoi mettere, di cosa stiamo discutendo? Ilnon ci sta dicendo quanti soldi ci vuole mettere». Che la linea della Cgil sia "barricadera" è un fatto noto. Dopo la pausa estiva, infatti, ...