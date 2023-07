Lamborghini Diablo Eccentrica | svelato il restomod dell’iconica supercar degli anni ‘90

La, mito degli anni '90, in assoluto la prima vera hypercar , riceve in dote un primo restomod . Si chiama Eccentrica ed è stata presentata ieri a Milano presso il Garage 21 sotto ...Rivista nel design e nella meccanica, questa reinterpretazione moderna dellaha 550 CV e il cambio manuale a sei marce. Sarà prodotta in 19 esemplari. È TOCCATO ANCHE AL "TORO" - I restomod sono un fenomeno sempre più in voga: stiamo parlando di quei ...VEDI ANCHE La start - up Eccentrica propone un restomod dellaSpendereste 229.000 dollari per questaCountach farloccaRevuelto: ecco come nasce l'...

Il prototipo Eccentrica, "restomod" basato sulla Diablo degli anni 90, rende omaggio a un grande modello entrato nella storia.