L’agente di Demiral | «Lascerà l’Atalanta al 101 per cento»

(Di venerdì 7 luglio 2023) Furkan Yildirim, agente del difensore delMerih, ha parlato del futuro del giocatore ai microfoni di InterNews Furkan Yildirim, agente del difensore delMerih, ha parlato del futuro del giocatore ai microfoni di InterNews. PAROLE – «al 101 per. L’Inter è una possibilità concreta, le trattative non sono iniziate, ma siamo pronti a muoverci».

Ieri pomeriggio (5 luglio), in un'intervista concessa a InterNews , Furkan Yildirim , ovverodi Merih, ha parlato così del futuro del suo assistito: "lascerà'Atalanta al ...: 'LASCERA''ATALANTA. INTER POSSIBILITA' CONCRETA' Queste le sue parole: 'lascerà'Atalanta al 101% !'Inter è una possibilità concreta : le trattative fra i due club ci ...Calciomercato Inter, da Koopmeiners a: Marotta fa spesa in casa AtalantaGiovedì scorso il blitz in sede dell'Tullio Tinti è stato anche'occasione per aggiornarsi su Scalvini, da ...