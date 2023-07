Lagarde | inflazione cala ma resta alta | e lancia richiamo a imprese

Da segnalare il richiamo chelancia le imprese. Da mesi la Bce rileva come le aziende abbiano approfittato della fase di altaper alzare contestualmente loro margini di profitto. ...... Christine, presidente della Banca centrale europea (BCE), ha affermato che un aumento simultaneo di margini e salari "alimenterebbe i rischi di" e "non staremmo a guardare di ......al quotidiano regionale francese La Provence in cui ha sottolineato come vi sia ancora del "lavoro da fare" per tenere sotto controllo l'. "Nel contesto attuale - ha detto- e' ...

Lagarde: inflazione inizia a scendere ma ancora sopra target del 2% Borse.it

Da segnalare il richiamo che Lagarde lancia le imprese. Da mesi la Bce rileva come le aziende abbiano approfittato della fase di alta inflazione per alzare ...Da segnalare il richiamo che Lagarde lancia le imprese. Da mesi la Bce rileva come le aziende abbiano approfittato della fase di alta inflazione per alzare ...