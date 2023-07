«L’aereo è troppo pesante | vi offriamo 500 euro se scendete dal veivolo»

(Di venerdì 7 luglio 2023)e almeno venti passeggeri sono stati costretti a scendere. È successo sul volo EasyJet del 5 luglio scorso, partito con quasi due ore di ritardo dall’aeroporto di Lanzarote (Spagna) per dirigersi al John Lennon Airport di Liverpool (Gran Bretagna). A causa delle condizioni meteo difficili e dell’eccessivo peso sul– riporta il magazine locale Liverpool Echo – il pilota ha dovuto chiedere gentilmente ai viaggiatori se qualcuno fosse stato disposto a rinunciare momentaneamente alla partenza. «Grazie per essere venuti qui oggi. Poiché siete in tanti,è piuttosto», spiega il comandante in un video pubblicato sulla testata inglese. «Questo aereo, combinato con una pista piuttosto corta e con le attuali condizioni ...

pesante e almeno venti passeggeri sono stati costretti a scendere. È successo sul volo EasyJet del 5 luglio scorso, partito con quasi due ore di ritardo dall'aeroporto di Lanzarote (...Date le attuali condizioni climatiche sfavorevoli qui a Lanzarote , poiché siete in tanti a bordo e la è pista di decollo è piuttosto corta,pesante per decollare. Con la sicurezza ...... se'orario d'arrivo non èin là. In particolare: per le ... catastrofi naturali o maltempo, chiusure dello spazio, ...