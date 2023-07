La Uefa dà l’ok alla multiproprietà | Milan e Tolosa potranno partecipare alle coppe europee

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ladà il via liberain Europa: due club con la stessa proprietàai suoi tornei senza alcun problema. Si sbloccano così le questioni riguardanti i casi Aston Villa (Inghilterra) e Vitoria de Guimarae (Portogallo); Brighton (Inghilterra) e Saint Gilloise (Belgio) e, in Italia, quello dele del(Francia). Laha spiegato che consente laperché i club hanno implementato “cambiamenti significativi da parte dei club e dei relativi investitori”. Inoltre, questi club hanno accettato di non trasferirsi a vicenda giocatori, né direttamente né indirettamente, fino a settembre 2024, che non coopereranno né stipuleranno accordi tecnici o commerciali congiunti e non ...

Secondo'organo di controllo finanziario della(CFCB), infatti, non c'è nessun conflitto di multiproprietà collegato al Tolosa ; hanno ricevutoanche Aston Villa e Vitória Sport Clube e a ...Il Barcellona potrà partecipare alla prossima Champions League . Secondo diversi media spagnoli, il club catalano ha avutodella, dopo aver analizzato il caso Negreira, per disputare la manifestazione più importante d'Europa. Nessuna penalizzazione in arrivo per il Barcellona, che sta provando a risollevare la ...... Tuttomercatoweb ricorda che comunque servirebbedi De ... northwest of Naples, on the eve of theChampions League ...