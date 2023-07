La temperatura calda limite per gli esseri umani è tra i 40° e i 50° C

Leggi su agi

(Di venerdì 7 luglio 2023) AGI - Una ricerca dell'Università di Roehampton nel Regno Unito ha identificato che esiste unacritica superiore (UCT) per gli, probabilmente compresa tra i 40°C e i 50°C. Ulteriori ricerche sono attualmente in corso per spiegare l'aumento dei costi energetici metabolici a temperature elevate. Lewis Halsey e il suo team ha scoperto che il tasso metabolico a riposo, misura quanta energia il corpo umano consuma per mantenersi in funzione, può essere più elevato quando le persone sono esposte a condizioni calde e umide. “È stato fatto molto lavoro sulla gamma di temperature a cui diverse specie animali preferiscono vivere in termini di tassi metabolici minimi e quindi di bassa spesa energetica, ma stranamente le informazioni sono molto meno disponibili per gli...