La storia vera di Erzsébet Báthory | la “Contessa Dracula” o “Contessa Sanguinaria”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ladi, meglio conosciuta come la, è avvolta da oscurità e mistero. Questa figura storica del XVI secolo ha suscitato fascino e orrore per secoli, essendo considerata una delle più spietate assassine dellanacque il 7 agosto 1560 in una nobile famiglia ungherese. Fin dalla giovane età, venne educata in un ambiente privilegiato e colto, ma si dice che abbia vissuto esperienze traumatiche che potrebbero aver contribuito alla sua futura fama sinistra. Alcuni storici sostengono che abbia assistito a torture e violenze, mentre altri suggeriscono che la sua educazione estremamente rigida abbia giocato un ruolo nel plasmare la sua personalità. Dopo il matrimonio con Ferenc ...