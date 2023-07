La storia | purtroppo vera | dei torturatori di scimmie

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 7 luglio 2023) Lucy Kapetanich, una ex ballerina di Los Angeles, ha scoperto per caso su Youtube una serie di video in cui venivano mostratecrudelmente torturate. Kapetanich ha vistovestite con abiti da bambino,che venivano lavate, costrette a camminare erette o svolgere altri compiti innaturali. Altre ancora venivano schiaffeggiate e spruzzate con acqua. “Lette erano esauste e confuse”, ha detto. “Erano terrorizzate. Non avevano nessun posto dove nascondersi”. Questi video violavano i termini di servizio di YouTube, quindi li ha segnalati, ma la piattaforma non sembrava intraprendere alcuna azione. I video continuavano ad apparire. Vi raccomandiamo... Una scimmia sola in ...