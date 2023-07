La Soprintendenza e l’Unisannio si confronteranno su Ciro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLae il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio, che da anni proficuamente collaborano, hanno organizzato un momento di riflessione e confronto su “” martedì 11 luglio 2023, ore 12.00, presso il Centro Operativo dellain Viale degli Atlantici 14/16 a Benevento. Scipionyx samniticus è un dinosauro teropode vissuto 113 milioni di anni fa nell’area dell’attuale comune di Pietraroja in provincia di Benevento. Rinvenuto nel 1980, solo nel 1993 ne è stata riconosciuta tutta la sua importanza scientifica. Dopo approfonditi studi, nel 1998, il primo dinosauro scoperto in Italia, conservatosi in modo eccezionale, è stato al centro di un fondamentale studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature. Oggetto di interesse non solo da parte di tutta ...