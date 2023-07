La sirenetta | Disney svela l' uscita in home video e i contenuti extra dell' edizione

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo il discreto risultato al box-office, il remake in live-action arriverà incon tantispeciali.ha confermato che Laapproderà sul mercatoin4K Ultra HD, Blu-ray e DVD il 19 settembre 2023, ben quattro mesi dopo la suanelle sale che ha registrato un incasso di circa 530 milioni di dollari, certamente al di sottoe aspettativeo studio. Prima di allora, Lasarà disponibile per l'acquisto in digitale dal 25 luglio prossimo. Insieme all'annuncio, è stata resa nota la lista deie edizioni ...